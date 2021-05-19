日本境內疫情持續嚴峻，今天全境重症患者數1293人再創新高，較昨天一口氣暴增58人；昨天單日新增168例確診病例創新高的沖繩縣，今天預料將首度超過200例續創新高。

日本TBS電視台、日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本全境感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的重症患者數，到今天為止總計1293人，較昨天一口氣暴增58人，再創歷史新高。

根據厚生勞動省定義，使用人工呼吸器及葉克膜的患者，及在加護病房接受治療的患者，同屬重症患者。

沖繩縣18日新增168例確診病例，創當地疫情爆發以來新高紀錄，疫情持續嚴峻；目前人在東京都的沖繩縣知事玉城鄧尼說，預料今天新增確診病例將首度超過200例，較昨天大幅增加，再創歷史新高。

沖繩縣政府今天上午已決定，將籲請中央政府把沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區。沖繩縣政府表示，在人潮頻繁移動的黃金週長假後，確診病例持續增加，上週有5天單日新增破百例，目前能立即收治患者的專用病床使用率已超過9成，持續壓迫醫療量能。

日本目前包括東京都在內的9都道府縣屬「緊急事態宣言」對象地區，實施期限一度延長到5月31日止，屆時是否繼續延長仍是未知數。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100519

(中央社)