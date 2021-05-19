台灣已連續3天出現200例以上的本土個案，許多醫院實施分艙分流的制度來因應這波疫情，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今在臉書分享醫院現況，醫院收治許多確診者，內科醫師分組照料患者，負責照顧新冠患者的醫師門診，就由其他醫師來支援，因此他一人昨（18日）就身兼4個門診，忙到不行。

蘇一峰今在臉書發文分享，同島一命，分艙分流！目前台北市立聯合醫院收治很多確診病人，內科醫師分成好幾組分艙分流，其中之一組專門照顧新冠肺炎的患者，現已暫停院外醫師的支援。而照顧負責照顧新冠患者的醫師門診就請其他醫師支援。

蘇一峰表示，他昨天就一人身兼四個門診，其中包括胸腔科、兩個感染科、免疫風濕科。一人要打四個，病人輪流進來報要看的科別，讓他口忙手亂的結束這回合，並自嘲「我是醫師章魚哥（手忙腳亂），中間還要打電話跟其他醫師求救討論。」

不少網友見狀紛紛留言感謝，「感謝各位醫護人員」、「辛苦了，加油」、「辛苦了！偉大的醫護人員，同島一命，感恩你們」、「辛苦了站在第一線的醫護們，就像以前我們在外島站在第一線一樣，真的是同島一命！」

(中時新聞網)