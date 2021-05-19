天鈺(4961)4月單月每股大賺2.88元，累計今年前4月每股獲利已衝上7.66元，今年營運受惠產能有夏普力挺，加上價格、出貨量同步攀升，全年營運表現爆發力十足，今股價攻上漲停254.5元鎖住，收復10日線，為IC設計族群的強勢指標。

天鈺4月單月營收為17.52億元、年增加144.9%，單季稅前淨利為6.34億元、年增加2734.0%，稅後淨利達5.42億元、年增2380.6%，單月每股淨利為2.88元；累計前4月的營收57.56億元，年增加104.6%，稅後淨利14.22億元，累計每股獲利已經達7.66元，光是前4個月的獲利就超越去年全年，天鈺去年每股獲利為4.07元。

全球半導體產能緊張，恐一路缺到至少明年上半年，但天鈺有夏普旗下八吋廠產能支援，目前產能無虞，加上驅動晶片因為需求大好，帶動出貨量、價格同步提升，不僅如此，因為晶圓缺貨嚴重，面板廠偏好能提供整體解決方案得的供應商，大尺吋面板的DDIC＋TCON＋PMIC的需求強勁，目前市場上能結合這三種IC的供應商仍少，也是天鈺的一大利基，天鈺今年營運動能成長可期。

此外，天鈺持有61.15%股權的天德鈺，今年也陸續推出新品，包括手機TDDI上半年將進入量產，而手環與手錶的 OLED 驅動晶片第一季也開始出貨，另外，手機OLED驅動晶片也有斬獲，已切入品牌供應鏈，最快今年底開始貢獻營收，目前天德鈺已向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股股票，並在上海或深圳證券交易所上市交易。

(時報資訊)