國內新冠肺炎疫情嚴峻，立法院財委會今（19）日研擬以臨時提案方式，授權政府允許將股東會延至6月底後舉辦。對此，金管會主委黃天牧表示，將與經濟部、衛福部跨部會討論，在2周內決定是否能延期召開。

金管會指出，由於公司法明文規定，公發公司無法僅以線上召開方式完全取代實體股東會，且實務作業上仍有5大困難及疑慮尚待克服釐清。惟為因應數位化趨勢，已請集保研究參酌國際作法，積極研議法規面及實務面配套措施，以保障股東權益。

不過，多位朝野立委均認為，部分公發公司股東人數眾多，不是既有規定就能避免群聚風險，要求金管會依傳染病防制法37條、嚴重特殊傳染性肺炎防制及振興紓困特別條例第7條規定，將今年股東會召開期限延後，不限於6月底前一定要召開。

黃天牧對此表示，會盡可能朝此方向研議，延期將有利降低群聚風險、加強疫情管控，但亦須考量三大問題，一是股東會前停止過戶後有許多作業，延後舉行須有配套，二是延期前後的股東可能有差異，三是若是須改選董監、或有經營權爭議的公司，延期都會有不同影響。

黃天牧表示，這些影響都是必須要取捨的考量，若有決定「就不能有選擇」，即若決定延後舉行就必須全部延後，以減少人員流通風險。經濟部次長陳正祺表示，會同意非公發公司因疫情申請延後股東會召開，公發公司則尊重金管會決定。

(時報資訊)