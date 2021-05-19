受惠鎳價帶動鋼價上揚，不鏽鋼板及鋼管廠允強(2034)第一季毛利率上升至12%之上，稅後淨利為近6季高，EPS0.45元。隨著鎳價續升，不鏽鋼價看漲，且供需開始趨向供不應求，整體鋼市體質好轉，公司今年營運可望同步比去年成長。

允強2021年第一季營收33.92億元，季增14.42%、年減9.82%，毛利率12.14%，年增3.42個百分點，為2009年第三季以來新高，稅後淨利約1.98億元，較上季轉虧為盈，年增約37.5%，EPS0.45元。

受惠1、2月鎳價帶動不鏽鋼價上漲，以及需求回溫，允強第一季毛利率回升至12%之上，EPS0.45元。展望今年，允強表示，隨各國基建需求陸續開出，接單逐步增溫，價格亦看增，不過受料源供給限縮影響，整體出貨量努力朝向1.5萬噸以上拉升。展望後續，對後市營運開始轉趨樂觀。

允強表示，整體產業氛圍隨著中國大陸五月宣布取消13%出口退稅後出現變化，因中國出口減少有助市場供需狀況；據供應鏈指出，上游鋼廠6月盤價將大漲，所以不少中下游廠商先封盤，打算待上游盤價開出後再接單。

允強第一季營收33.92億元，季增14.42%但年減9.82%，毛利率12.14%，為2009年第三季以來新高，稅後淨利約1.98億元，較上季轉虧為盈，年增約37.5%，EPS0.45元。

法人表示，隨著鋼市體質有望明顯好轉，可望推動允強後續毛利率、獲利逐步走揚，全年獲利可望比去年增長。

允強去年受疫情影響，業績比前年下滑，營收127.17億元，毛利率9.32%；淨利4.23億元，基本每股盈餘1.04元，低於前年之1.53元。

受3、4月鎳價自高檔回落影響，4月營收12.68億元，月減10.39%、年增37.5%。今年1~4月營收46.6億元，年減0.5%。

(時報資訊)