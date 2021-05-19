疫情嚴峻，加上停電、停水壓力，今(19日)台北股市大洗三溫暖，指數上下震盪逾260點，大盤在鋼鐵、航運族群撐盤下，力守萬六大關，終場加權指數收在16132.66點，小跌13.32點，成交值4383億元。

周二美股收黑，台股開盤以16112.21點開出，下跌33.77點，9點05分指數瞬間由黑翻紅，走高來到16273.98點，上漲128點，突破16200點關卡，約半個小時候，指數又翻黑，跌到16009.76點，下跌136.22點，勉強守住萬六大關，指數高低震盪264點。

台積電開盤小跌1元，以571元開出，低點一度來到565元，下跌7元，聯發科也開低走低，低點來到946元，下跌48元，昨日攻上漲停的聯電走勢震盪，鴻海則走弱。

面板股今日依然強勢表現，彩晶率先攻上漲停板19.65元，帶動群創也亮燈，來到22.75元，不過漲停板並沒有守住，友達高點則來到23.95元，漲幅逾8%。

鋼鐵、航運族群再度扮演撐盤要角，中鴻、高興昌、第一銅、春雨、官田鋼、新光鋼等多檔鋼鐵股都亮燈漲停，中鋼漲幅也逾8%，航運股的長榮、陽明、萬海、慧洋-KY也亮燈漲停。

除了鋼鐵、航運族群，傳產類股的電纜、玻璃等原物料族群也走勢強勁，類股指數漲幅都逾3%，電器電纜股的華榮、億泰、榮星也都站上漲停板。

(中時新聞網)