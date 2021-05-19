國內疫情嚴峻，行政院今公布全國簡訊實聯制相關措施，交通部長王國材表示，高鐵全線12個車站以建置完成，今天中午12點啟用；台鐵部份，台北、台中、高雄、花蓮等4個特等車站，同步於今中午12點啟用，其餘台鐵車站預計明天上午8時前全數建置完成；雙北市4個國道客運轉運站部份，預計明天亦會上線。不過，王國材說，目前大眾運輸實施實聯制採鼓勵方式，並非強制。

王國材指出，過去公共運輸要實施實聯制非常困難，如果全面電子化，實聯制推動比較可行，因此優先在車站入口設置簡訊實聯制QR Code，國道客運、公車及計程車則是會把QR Code跟車牌整合在一起，以便往後若需疫調時，能迅速掌握相關逐跡。

交通部規畫，高鐵全線12個車站及台鐵台北、台中、高雄、花蓮等4個特等車站，今天中午12 點建置完成；台鐵其餘235個車站，預計明天上午8時前全數建置完成。雙北地區4個國道客運轉運站部份，明天將會優先上線。

對於捷運、市區公車多以電子票證乘車，鼓勵民眾持有電子票證記名後繼續使用，有記名就不必刷 QR Code；各地方政府若已建置實聯制系統，原則尊重繼續使用，若未建置實聯系統，建議使用簡訊實聯制系統。

行政院發言人羅秉成說，大眾運輸目前並未強制實施實聯制，而是鼓勵國人踴躍使用，保護自己也保護他人，因應疫情變化，交通部先把相關系統建置完成，若指揮中心認為大眾運輸有實施實聯制必要，就能立刻啟用相關系統。

(中時 )