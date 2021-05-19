籲避免跨警戒級區移動！ 陳時中：就像我現在不會故意去萬華

雙北疫情升溫，當地快篩站只要一開放就爆滿，傳出台北市疫情熱區萬華，一家3口夜衝到花蓮做篩檢，民眾在網路社群議論，花蓮衛生局長朱家祥證實此事，表示篩檢結果都是陰性。不過他今天公開強調：「非必要不要移動到外縣市，否則恐增加傳播風險」！

花蓮縣政府今天召開防疫記者會，衛生局長朱家祥表示，統計5月14日至18日為止，在花蓮4家醫院篩檢353件，其中有相關旅遊史有109件，目前全採陰性。

外傳北市萬華有1家3口，因為快篩站擠爆，加上人群聚集擔心被傳染，竟跑來人少的花蓮快篩。朱家祥證實此事，來自萬華這家人直接到花蓮慈濟醫院篩檢站快篩，篩檢結果40分鐘顯示是陰性，篩完又立刻回台北萬華。

針對疫情熱區民眾夜衝花蓮篩檢，已在網路社群引發議論，朱家祥今天為此回應，花蓮縣醫療資源為花蓮縣人口數預定規畫，請外縣市國人就近到醫療院所檢查（篩檢），不要跨縣市就醫，此舉恐造成傳播病毒破口，且跨縣市容易奔波勞累，降低免疫力，也增加感染風險。

朱家祥說，疫情升溫，自費疫苗已經於5月15日停止施打，目前全台疫苗不足，疫苗要留給第一線醫護人員使用，醫護人員才是我們醫療的保障，請民眾暫時不要詢問自費施打疫苗。

目前花蓮醫護及病床量能，朱家祥表示，醫護人力足夠，但病床的確不太夠，若是輕症會在集中檢疫所，會向旅宿業者徵調，業者若願意參與抗疫，希望能提供場所讓輕症患者休養，並用遠距醫療關懷，配置基本醫護人員照護。

疫情停班停課人數增加，朱家祥希望從熱區回到花蓮的鄉親與學生，請在家做好自主健康管理，每天早晚量體溫，若有症狀請趕快聯繫衛生局，若有任何健康相關問題，上班時間可撥打「返鄉學子關懷專線」：03-8232280，有衛生所公共衛生護士關心民眾狀況，並提供必要協助。

(中時 )