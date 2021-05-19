新北市土城醫院今增設社區篩檢站，不到下午1點就有許多民眾排隊，不過醫院篩檢站仍在施工，不少基層手忙腳亂，醫院今日篩檢量也臨時改為100人。（蔡雯如攝）

新北市土城醫院今增設社區篩檢站，不到下午1點就有許多民眾排隊，不過醫院篩檢站仍在施工，不少基層手忙腳亂，醫院今日篩檢量也臨時改為100人。（蔡雯如攝）

疫情升溫，新北市今宣布擴大增設社區篩檢站，在土城、永和耕莘醫院、部立樂生療養院設置篩檢站，在今下午1點抽號碼牌、2點啟用，不過許多基層醫護各個手忙腳亂，認為設置過於倉促；土城醫院篩檢站仍在施工中，也將原本篩檢300人改為100人。

新北市衛生局今宣布，土城篩檢站設立於市立土城醫院，服務區域包括土城、板橋、樹林，每日可篩檢300人；永和篩檢站設置於永和耕莘醫院，服務區域包括中和、永和、新店，每日可篩檢200人；樂生篩檢站設置部立樂生療養院，服務區域包括新莊、三重、蘆洲，每日可篩檢100人。

未料，土城醫院門口架設的篩檢站仍在施工，不少醫護指出設置過於倉促，而土城醫院也宣布今日採檢量能從300人改為100人。

土城醫院副院長魏國珍表示，前2日接獲市府通知，稱希望將篩檢站設置出來，院內篩檢站原本預計在今晚完工，但因為昨、前天增加很多案例，臨時加快腳步，院方預計篩檢站在下午1時許完工，3點開始篩檢，因此篩檢量會比原先預計少一半，不過之後會盡量維持一天300個篩檢量。

(中時 )