【旅遊經 編輯部報導】

每年4月至6月為合歡山花季期間，往往均吸引無數遊客上山賞花，非假日期間，賞花遊客就十分眾多，遇週末假期或連假期間更是人山人海，但為因應雙北疫情警戒第三級，全台疫情升溫，太魯閣國家公園封閉山屋、生態保護區及室內展館休館、林務局合歡山森林遊樂區休園，合歡群峰（合歡主峰、東峰、西峰、北峰、尖山及石門山）雖未封閉，但為防範新型冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴散，呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區，並減少不必要的跨區活動。另，5月21日起，進行合歡山管理站房舍及周邊設施改善工程，請民眾注意！

正值防疫期間，且為合歡山花季，許多民眾趁著高山杜鵑花、玉山杜鵑花等花季期間，上山至合歡主峰、東峰、西峰、北峰、尖山及石門山等地賞花，但考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸並不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，呼籲民眾，如非必要，暫勿跨區前往山區。

合歡山加強防疫-合歡山莊

合歡山加強防疫-合歡主峰步道

合歡山區加強防疫-武嶺

遠眺松雪樓(攝影：洪書瑱)

松雪樓

合歡山管理站

合歡山四季皆美，在這關鍵時刻，請民眾盡量減少外出，減少被感染的機會與傳播途徑，等疫情穩定後，美麗的山林仍在那裡，等候光臨。太魯閣國家公園也呼籲遊客務必遵守防疫措施，正確佩帶口罩、加強手部清潔，並維持室外1公尺的社交距離，共同維護國家公園環境衛生及遊憩品質。

為了加強宣導防疫措施，太魯閣國家公園聯合林務局東勢林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊即日起，前往昆陽、武嶺等據點以及合歡東峰、主峰、北峰等登山口宣導防疫政策，請大家保持社交距離並佩戴口罩，做好防疫的相關工作。

另，太魯閣國家公園管理處亦於5月21日起，進行合歡山管理站房舍及周邊設施改善工程，為工程需要將於合歡山管理站賣店外架設圍籬，工作將為期150日曆天，請民眾注意管制措施及安全。工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布周知。

圖片：太管處提供

(中時新聞網)