台灣疫情升高 引發外媒關注

直到最近，台灣除了鮮少檢測，沒有地方監控，以發現潛藏的感染病例，還有幾近零疫苗接種外，在幾乎沒有設置其他任何防禦的狀況下，似乎十分有效地防控了新冠肺炎疫情。

然而，據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）引述彭博（Bloomberg）新聞社18日報導，台灣一直被讚譽為世上防控新冠肺炎最成功的地方之一。無論公眾或當局面對相關風險，都懷著高度自滿。對他們來說，新冠肺炎似乎是只會發生在外面世界的事。

而防疫破口肇因於4月15日的不幸決定，空運業者為了致力維持貨運線運作，決定將機組員原有的隔離防疫期由14天縮短為3天。

結果染疫機師帶進了傳染性更高的英國變種新冠病毒，接著他們透過酒吧網路，加速感染，也使追蹤變得更棘手。如今台灣在短短幾天內，就傳出1,024例本土感染。雖然就全球來說，這數字微不足道，但對5月1日前，在整個新冠疫情大流行期間，只有1,132宗病例的台灣來說，卻是個驚人的數字。

報導指出，病例突然飆升顯示，病毒在未察覺的狀況下，已蔓延了好幾個月。如今大家愈來愈擔心，台灣會走上其他國家曾走的路。像是澳洲維多利亞州（Victoria state）去年因疫情爆發，嚴格實施了3個月的封城。還有泰國因監獄群聚感染，司法部研議讓約五萬名囚犯提早出獄等。

(中時新聞網)