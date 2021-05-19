甜心主播侯佩岑近期跟老公黃柏俊、媽媽林月雲上實境秀《婆婆與媽媽》，先前因林月雲在節目中落淚懺悔，導致她過往情史被挖出，遭網友猛攻擊。最近幾期節目重心放回夫妻兩人相處上，黃柏俊還抖出侯佩岑小時候的黑炭照，傻眼問：「怎麼轉變這麼大？」

最新一期《婆婆與媽媽》中，黃柏俊提議要挑戰老婆的底線，透露侯佩岑最討厭大蒜的味道，他和林月雲因此平時都不敢在侯佩岑面前吃大蒜，吃火鍋沾醬也不敢放大蒜，讓他決定跟太太開玩笑，看看侯佩岑是否能夠開始接受人家吃蒜，林月雲也點頭說好。

侯佩岑小時候照片難得曝光。（圖／翻攝自芒果TV）

黃柏俊隨即拿出一顆大蒜，笑說現在只是拿出來就味道很重，發現有人偷吃，侯佩岑可能會立刻叫車躲回台北，讓林月雲大笑，黃柏俊接著自告奮勇咬了一口，但自己馬上被辣到衝去喝水，還問岳母林月雲要不要也吃一口「雙面夾攻」侯佩岑？林月雲則打槍求饒不肯吃。

林月雲澄清女兒不是一出生皮膚就黑，是有曬太陽。（圖／翻攝自芒果TV）

侯佩岑出現後，黃柏俊便躡手躡腳用充滿蒜味的嘴巴偷親太太，侯佩岑則愣住說：「你們剛剛吃什麼？大蒜味很重」，並叫黃柏俊不准對她呼氣，黃柏俊則轉換話題說有件事讓他很驚訝，「因為我之前看過妳（侯佩岑）小時候的照片，我覺得怎麼可能轉變這麼大，醜小鴨變天鵝」，並在鏡頭前曝光侯佩岑小時候皮膚超黑的照片，林月雲澄清：「她不是真的這麼黑，她是有去曬太陽啦！」並讚女兒是「女大十八變」，侯佩岑笑說覺得自己小時候的照片有點像大兒子，黃柏俊又吐槽愛妻：「哥哥（大兒子）沒那麼黑」。

(中時新聞網)