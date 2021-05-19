立法院修憲委員會18日召開第一次全體委員會議，台灣制憲基金會針對本次修憲委員會今發三點聲明表示，應定位為「憲政改革」而非侷限「修憲」、憲法應是台灣人的憲法而非中國人的憲法、憲法應是人民的憲法，而非菁英的憲法。

制憲基金會聲明指出，他們一向主張以當前修憲超高1000萬人複決門檻，修憲將是「看得到、吃不到」，若僅考慮以「修憲」作為憲政革新手段，台灣暌違16年的憲政時刻恐將「一事無成」。

基金會聲明指出，相對而言，以「重新制憲」之方式能有更彈性多元的途徑進行憲政改革，讓憲法真正能與時俱進、貼近當前台灣民意之需求，最大程度容納台灣人民對於憲法革新的期待。

聲明強調，當前台灣使用的《中華民國憲法》是75年前於中國南京制定，整體憲法藍圖是以全中國為界進行規劃，而2050位代表中台灣代表僅有18位，比例不到1％，卻仍制約台灣當前2350萬人，不僅與時代脫節，更無法反映當前台灣民意。因此仍有「領土及於全大陸」、「國民仍有14億」的荒謬憲法。台灣人民從未真正「以台灣為中心」行使本當屬於台灣人民的制憲權利。

聲明表示，憲法為國家根本大法，本應深入人民日常生活之中，而非僅在維護精英階層之利益。當前《中華民國憲法》之設計缺乏對於新世代人權的保障，也沒有關照到多數人民關注的權益，諸如居住正義、環境保護、經濟政策等，直接使憲法在人民心中毫無存在感，這絕非現代民主國家應有的憲政樣貌。

聲明強調，惟有使全民以「重新制憲」的方式全盤參與台灣憲法的制定與討論，才能真正讓人民的心聲寫進憲法之中，創造一部真正屬於人民的憲法。

此外，聲明還補充，立法院修憲委員會選出五位召委，正式對這次憲改邁開第一步。其中民進黨立委管碧玲表示：「歷史在考驗我們！」並認為本次憲改要符合人民期待。台灣制憲基金會高度肯定管委碧玲員對於憲改議題的歷史使命感，期待有更多委員對於憲改議題積極行動，為台灣國家正常化與幸福化邁向新時代的里程碑。

(中時 )