台灣本土疫情爆發，不僅外出要戴口罩，也要落實個人衛生。近日一名女大生表示，家中是開電器行，爸爸到客人家中幫忙裝冷氣，才知道對方家中有人確診，只好進行自主健康管理14天，令她氣得痛罵，「為了吹冷氣，隱匿消息，不把他人的健康當一回事」，對此大批網友也表示，「真的太自私，應向對方提告、求償」。

該名女大生昨（18）日於論壇《Dcard》發文指出，家裡是開電器行，夏天是最忙的時候，爸爸近日到一個客人家裡修冷氣，一上樓就看到一位阿公神情緊張的看著他，此時爸爸聽到對方的家人正打電給親朋好友，「家裡阿公確診了，不要回來」。

爸爸上樓時因口罩濕了，所以全程沒佩帶口罩，在對方家裡修冷氣，雖然沒有跟確診的阿公有任何接觸，為求謹慎他們打給1922，正在進行自主健康管理14天。原PO痛批，「為了吹冷氣，隱匿實情，不把他人的健康當一回事，真的很自私」。現在面臨隔離，店裡生意也不能做了，本來接到的案子都只能往後順延。

貼文曝光後，引發大批網友怒火，「這人也太自私了，真的是自己死，不要拖著其他人一起死啊」、「這種家庭真的是有夠沒品」、「希望你健康」、「這種人要檢舉啊」、「可以提告了」、「要不要舉報他們啊，太自私了應該要接受制裁」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)