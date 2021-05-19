弘遠數位娛樂(股)公司(7513)於110年5月27日透過創櫃板籌資系統辦理籌資。

弘遠數位(產業類別：文化創意)係106年1月16日登錄創櫃板，目前實收資本額1億4169萬1000元，主要從事遊戲軟體之開發、經營自有品牌及各項代理產品之電子商務平台，透過品牌塑造、數位行銷，結合傳產，進行產品多元化發展。

櫃買中心表示，弘遠數位公司將自110年5月20日起揭示其籌資資訊，並於110年5月27日起進行投資人認購及繳款作業，預計辦理現金增資1000千股，每股發行價格30元，籌資總額3000萬元，預計將員工及股東放棄認購之股數透過創櫃板籌資系統對外籌資。

櫃買中心指出，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)