據台北市實價登錄今年首季資料，位於信義計畫區的商辦大樓「國泰置地」揭露一筆租金單價每坪4,151元，成為台北市首季租金單價第一名，租金單價第二高為「遠雄金融中心」租金單價3,810元，也是該棟大樓揭露租金第二高，且租金總價118萬元成為首季總租金最高的商辦。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，近幾年因中美貿易戰、新冠肺炎疫情導致全球變動，促使台商及海外資金回流，各大國際企業也選擇駐點台灣，信義計畫區具有頂級商辦因而備受青睞，且政府幾波打房重點類型為住宅，商辦挾帶各項利多蓬勃發展。

據台北市實價資料，信義計畫區近五年商辦租金都維持在3千元上下，去年平均租金每坪3,528元創下新高。郎美囡表示，觀察近幾年實價揭露最高商辦租金，都出現在信義計畫區，且最高租金都在每坪4千元以上。相較101大樓在2004年的平均租金尚不足2千元的景況不可同日而語，隨著全球化及產業變化，市場對商辦的需求增加，在國泰置地、南山廣場陸續完工啟用後，帶動信義計畫區的商辦租金，讓整體租金水平節節升高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前台北市新商辦供給仍有限，而需求有增無減，促使中古大樓陸續加入都更行列，且危老條例通過後，也加速老舊辦公大樓的新陳代謝，讓台北市新案供給的結構出現變化，不過更新過程中出現的辦公需求缺口仍需填補，短期內商用市場仍有可觀之處。

(時報資訊)