已婚王姓男子與朱姓小三有婚外情，曖昧簡訊被元配抓包後，2人分別遭求償70萬元、30萬元。台北地院認為，王男曾自承與朱女發生性關係，還曾動手打傷妻子，侵權行為明確，判應賠55萬元；而王男誆稱已離婚，還一度求婚，朱女因而誤信王男單身而同意交往，沒有侵害配偶權的意思，判免賠。可上訴。

妻子提告主張，他與王男2002年間結婚，婚後育有2子，朱女明知王男已婚，2人仍於2018年間發生婚外情，使她精神上痛苦甚鉅，故請求王男賠償70萬元、朱女賠償30萬元。妻子並提出王男自承外遇的錄音檔，以及王男與朱女的曖昧照片等證據。

王男否認通姦，稱妻子提出的錄音，是因他被脅迫才承認通姦，他也從未打傷妻子；朱女則抗辯，她2018年8月起才和王男成為同事，王男追求他時聲稱已離婚，她也是被騙，沒有侵害配偶權的意思。

法官根據錄音內容，認為王男承認外遇時說：「去MOTEL7、8次，做愛一半吧，4到5次」、「南港那邊」、「（第一次）在探索做」等內容，口氣不像受到脅迫，敘述內容和他與朱女的曖昧照片地點、住宿紀錄相符，遂認定至少發生3次性行為，因此判王男應賠50萬元。

另外，王男與妻子因通常保護令事件，2019年7月間赴士林地院開庭時，2人起了肢體衝突，王男持安全帽打傷妻子，造成妻子手臂明顯淤傷，法官再判應賠5萬元精神慰撫金。

朱女部分，法官勘驗妻子提出的所有證據後，認為不足以證明朱女知道王男婚姻關係仍然存在，王男甚至還曾向朱女求婚，因此判朱女免賠。

(中時 )