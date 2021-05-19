泰國監獄傳出群聚感染，由於台灣疫情同樣升溫，時代力量立委邱顯智今天在立法院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，對於監所的防疫有什麼準備？蔡清祥表示，監所已經有相關防疫機制，要求監所內不要太聚集，並停止外出自主監外作業。

蔡清祥表示，到目前為止，監所內沒有群聚感染或確診，但有防疫預備計畫，有發現確診就立即送醫，內部也會隔離，並要求衛生機關清潔消毒與疫情調查。

針對立即若有確診立即送醫的部分，蔡清祥指出，監所都有連線，可從健保資料得知受刑人有無相關就診記錄，入監時也會了解接觸或旅遊史。蔡並強調，目前都有要求各監所內要把人疏散，不要太過聚集，沒必要的工作暫緩，外出自主監外作業也全部停止。

針對防疫部分，司法院秘書長林輝煌也表示，已要求所屬各級法院，只要不是緊急或必要業務，不管院內、外事務，都應該暫緩辦理，包含開庭與開決標作業。

(中時 )