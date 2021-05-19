在Google I/O 2021中，Google宣布Wear OS三大走向，包含與三星（Samsung ）打造一個整合性的平台、提供新的消費體驗，並針對使用者喜愛的 Google 應用程式推出新功能。

一、整合平台

前所未有，你可能從來想不到Google會跟三星攜手在Wear OS上展開合作，共同打造整合平台，因為三星先前率先在智慧穿戴裝置上採用Tizen系統，而非當時Google針對穿戴裝置打造的系統。

Google 與 Samsung 打造一個整合平台。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Wear 產品管理總經理 Bjorn Kilburn指出，Google一直以來都與三星保有長期合作關係，如今雙方合作關係將更進一步，Google會將 Wear OS 與 Tizen OS 整合為一個平台，將各自的優勢整合。

為了提高效能，Google與三星共同合作，透過最新的晶片使應用程式開啟速度提升 30%，使用介面的動畫與轉換更流暢，同時也努力優化操作系統的較底層，利用低功耗的硬體核心來延長電池的壽命，其中也針對使用者的便利性進行優化，例如使用者從白天到睡眠期間透過心率感測器來追蹤心跳，隔天依然保有電量。最後，整合平台也幫助開發者能更輕鬆的開發優秀的智慧手錶應用程式。

這個平台不只侷限於 Google 或三星的產品可以運用，所有穿戴式裝置製造商都能夠在平台上新增客製化的使用者體驗，開發人員則可使用自己熟悉且喜愛的 Android 工具，針對此整合性的平台與生態系統進行開發。有了這些優點，無論是購買裝置、或是挑選應用程式與錶面，使用者都將有更多的選擇。

二、全新的消費者體驗

所導入的全新設計讓使用者處理事項的效率加倍，使用者從手錶的任何地方都可以使用捷徑存取重要功能，例如切換至上一個使用的應用程式。舉例來說，按壓手錶側邊按鈕兩下，即可切換至最近使用的應用程式；或是在錶面上左右滑動以查看新資訊方塊(Tiles)。

Google方面指出他們還新增了更多方式，讓使用者可以客製化主畫面輪播模式，包含可使用Calm、Sleep Cycle 和 Flo 等應用程式提供的資訊方塊，讓使用者可以輕鬆選擇要快速顯示哪些資 訊，也能自訂滑動時要採取哪些動作。

三、在手腕上呈現你實用的 Google 應用程式

Google會針對 Wear OS 重新設計並改良 Google 地圖及 Google 助理應用程式；Google Pay 也將重新設計，同時在目前已適用的 11 個國家之外，將再新增 26 個國家。 YouTube Music 也將於今年稍晚在 Wear OS 登場（先前已經支援iOS平台），同時提供智慧下載等功能，讓訂閱用戶隨時隨地聆聽音樂。

健康及健身追蹤功能對於穿戴式裝置相當重要，透過最新的 Wear OS 版本更新，將為使 用者帶來 Fitbit 專業的健康與健身功能，透過 Fitbit 將可以在手腕上直接查看數據與達 成目標祝賀通知等功能，讓使用者更為健康！

四、應用程式選擇更多，功能提升

Google Wear 產品管理總經理 Bjorn Kilburn也指出，Google也幫助開發者社群更輕鬆的在平台打造優質的應用程式，包含全新的資訊方塊(Tiles) ，並且透過 Google Play 商店讓全世界的使用者都能體驗這些應用程式。

在新工具上，例如資訊方塊(Tiles) API 以及 Samsung 打造的錶面設計編輯器，幫助開發 者為穿戴式裝置開發新體驗變得十分簡單。Strava、adidas Running、Bitmoji 等眾多開 發人員已打造全新的應用程式或將應用程式重新設計，即將於平台上架。如果想要搶先了 解有哪些相關更新，請觀看 Spotify 團隊改造自家 Wear OS 應用程式的幕後花絮。開發者們也可觀看開發人員主題與技術演講「時機到來：Wear 的最新消息」來進一步了解開發上的相關細節。

針對與Google Wear OS方面的合作，三星官網指出，自產品上市時間起算，他們將向Tizen OS的三星智慧手錶用戶提供至少三年的軟體支援服務。而與Google之間合作的新平台，將會在未來幾個月內釋出。

Google也指出上述更新預計會在下半年開始陸續推出，包含與 Samsung 合作打造的整合性平台、全新的使用者體驗，以及 Fitbit 帶來的世界級健身服務，讓Android穿戴式裝置生態圈邁入全新時代。

(科技)