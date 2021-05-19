在大宗商品價格上揚、PPI加速上行的背景下，最近一周週期股強勢開局，上證綜指漲幅2.1％，創業板指漲幅4.2％，從指數的振幅、成交量所反應的市場情緒變化、調整時間、估值等方向，對比過去經驗值中期調整的特徵，提示近期市場中期調整處於尾聲，陸股以結構式行情為主，長線仍看好。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，今年以來對於大陸經濟復甦下，市場流動性收緊的擔憂，一直是主導的重要變數，從近期經濟數據來看，PPI快速上行、通膨壓力逐步顯現的背景下，政策並未進入流動性趨勢性放鬆的預期，市場整體處於箱體區間走勢。後續如果經濟持續不達預期，貨幣政策有望出現由緊轉鬆的變化，將有利市場展開趨勢行情，目前仍以結構式行情為主。

最近一周滬指運行至近期箱體區間上緣區域，上方3,500點附近面臨一定壓力，部分資金避險考慮，進行獲利了結。同時海外擾動依舊尚未明朗，外部不確定性塵埃落定前，市場延續震盪的概率偏大。待外部擾動進一步明朗，市場情緒將進一步回暖，滬指有望延續。後續重點關注二方面因素對指數的影響，一是市場的成交量是否能夠持續放大，二是熱點概念股是否具備持續性。

近期滬指四次下探3,400點整數關口，短暫下行後均及時上漲，繼續下行存在一定支撐力。4月下旬以來，A股交易量逐步回升，最近四周日均成交額連續上漲，後續關注量能變化，在量能配合下，疊加經濟復甦整體態勢不改，市場有望延續震盪上行。

黃上修指出，後續行情可能更多以結構性機會為主，經歷一定的調整後，近期有所表現的成長板塊，可能逐步重回市場主線，觀盤焦點以輕指數、重結構、偏成長為主。選股方向關注有望繼續維持高景氣的新能源汽車產業鏈，及受益景氣復甦的順週期類股，政策方面，中央政治局會議明確提出碳達峰中和政策，也是市場重要的主線。

(工商 )