本土疫情升溫、美國通膨預期、印度疫情失控、5月獲利了結賣壓出籠、市場擔憂是否衝擊內需市場等，多重不利因素齊出，使得台股指數短期內快速出現二位數回檔，但18日再重啟攻勢，市場因疫情消息短線大幅震盪，在融資大幅降低下，有助清洗短線凌亂籌碼，且基本面未改變，產業景氣持續樂觀看待，獲利成長幅度不小，預料疫情的衝擊將逐漸鈍化，指數中長期多頭仍有可為。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，台股近期觀察重點，在於法說會的接續登場，以及季報公布，短線上市場買盤仍相對謹慎，本土疫情仍為目前市場最大的疑慮。這次MSCI調降台股三大指數權重，5月27日生效，估計流出6.14億美元，約新台幣173億元，即外資持有台股市值比重0.07％，占比並不大，與台股成交量相比實屬不顯著，且影響僅為短期。

陳思銘指出，台灣經濟基本面佳，第一季經濟成長率8.16％，較2月預測值的6.2％大增1.96個百分點，創十年半單季新高。現階段聯準會維持每月印鈔1,200億美元不變，資金行情持續、美股走多趨勢延續、法說登場、財報展望佳，支持偏多趨勢。產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，皆是可持續關注族群。

(工商 )