黃子佼在家整理DVD。（TVBS提供）

黃子佼在家整理千本雜誌。（TVBS提供）

《11點熱吵店》因為疫情暫停錄影，即日起重播。（TVBS提供）

台灣疫情升溫，TVBS除政論節目外，其他節目自周一起宣布暫停錄影，意外讓主持人們獲得難得假期。《女人我最大》主持人藍心湄上星期錄影時，遇到18年來第一次大停電而中斷錄影，上周五她索性利用難得的空檔，帶著媽媽，自己開車到「秘境」看看去年過世的父親，跟他說說話。本周再因為疫情暫停錄影，美妝教主藍心湄也化身成為防疫尖兵，提醒粉絲雖然大家都宅在家，努力追劇、看電視同時，別忘了時時保持室內通風，因為大樓很多是中央空調，不通風反而危險。非不得已要出門，一定要戴口罩跟勤洗手，回家後也要全身消毒再進門，搭乘大眾交通工具的朋友也請特別小心。

疫情重度受害者的《TPOP》主持人黃子佼，婚禮因疫情一延再延，原先天天工作滿檔的他突然清閒下來。原本就喜歡收納的黃子佼，這幾天待在家裡開始慢慢地整頓堆積的東西，他粗估大概有1000本的雜誌跟500片的DVD，還有數不清的專輯都沒聽，剛好利用這段期間在家充電一下。黃子佼表示，這幾天很多工作都延後，疫情比去年還嚴峻，連原本固定的錄影都取消了，希望全台灣一起攜手度過，減少非必要的外出，互相提醒彼此，口罩戴好，洗手洗好，消毒做到足。

《11點熱吵店》主持人Melody率先於節目中戴起防疫面罩，她因為疫情已經2年沒回到美國看爸媽。這次疫情爆發，Melody透露在家裡依舊閒不下來，小孩學校都停課，在家必須緊盯小孩寫作業。她平時就熱愛烹飪，這幾天也研發了新菜色，在IG上跟網友交流。昨天午餐，Melody就煮了雞肉義大利麵，她認為賣相跟味道都堪稱餐廳大廚，因為連女兒都說讚。在當大廚的空檔，Melody想念朋友熱鬧的聚會時，就直接視訊跟林心如等朋友聊天小酌幾杯，完全落實「沒事別出門」。

因應疫情，電視台後製人力也進行排班調配，目前TVBS所有綜藝談話性節目都暫停錄影兩周至5月28日為止，《女人我最大》5月26日開始重播，11點的《11點熱吵店》即日起開始重播。

(中時 )