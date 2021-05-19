台灣疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，單日從16例、29例、180例，飆升到206例、333例、240例，每天破百例的病毒蔓延速度，叫民眾心慌慌，也引發許多亂象。像是日前一名搬家師傅網友PO文控訴，指稱一位自稱是單親媽媽的客戶百般刁難，質疑已經噴過酒精的傢俱沒充分消毒、有細菌汙染等，話鋒一轉，還委屈的說自己工作受疫情影響，非常不穩定，因此想砍價，讓原PO不禁無奈表示「又做白工了」，引發網友熱議。

昨（18）日臉書社團「爆怨2公社」一名搬家師傅網友發文指出，近日他替一名女子搬家時不停被找碴，就算他已做到全面防疫，穿戴口罩和2層手套，用膠膜包覆傢俱，以免沾染病毒，甚至還把整罐酒精噴完，但對方仍處處為難，質問為何傢俱不消毒、人沒消毒、傢俱裡有細菌等。

有搬家師傅PO文抱怨，稱近日遭客戶刁難瘋狂砍價，讓他無奈直呼「又做白工了」。（示意圖／達志影像）

不僅如此，原PO還提到，為了將該女子各個要價上萬的傢俱搬樓梯上6樓，考量到安全，才無法在搬運時噴灑酒精，但他萬萬沒想到，顧客瘋狂殺價，不僅聲稱自己是單親媽媽，要帶小孩，工作遭疫情波很不穩定，聽到原價4500元減到3000元，還是一直嫌貴，讓從早上忙到晚上的原PO實在受不了，最後拿2000元就走人，並上網PO文直呼「請問我這樣是在做善事嗎？又做白工了」。

此文一出，不少網友看了也覺得該名女顧客太超過，簡直吃人夠夠，紛紛留言聲援「辛苦錢也要凹，這種人真是夠了」、「有本事買名貴的傢俱，卻計較這點小錢，嫌貴！讓他自己搬啊！」「尊重專業，搬家師父絕對不止這工錢，客人太過分了」、「價錢不是事先談好價的嗎？」、「真倒楣遇到這劣性人」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)