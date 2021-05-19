TrendForce報告表示，今年第一季全球前十大封測業者營收合計達71.7億美元，年增21.5％，多數業者營收呈現雙位數增長，主因是遠距辦公與教學等新常態生活已成形，歐美疫苗開打後，疫情似乎有緩解跡象，城市逐步解封, 加上即將到來東京奧運，使得IT產品、電視、5G通訊、車用等需求不墜，加上終端大廠從2020年下半年開始積極備貨，致使半導體產能供應吃緊，封測業者陸續調漲價格以因應客戶強勁需求，進而推升2021年第一季整體封測營收表現。

2021年第一季封測龍頭日月光（ASE）及排名第二艾克爾（Amkor）營收分別為16.9及13.3億美元，年增24.6％與15.0％。日月光逐步強化並提升筆電、網通及伺服器晶片等打線供應，維持傳統與先進封裝兼容並蓄。艾克爾則專注發展先進封裝，積極提升於5G、車用及筆電等高階封裝市場，位居第二名。

大陸的江蘇長電（JCET）排名第三，大陸官方積極透過提升國產自主化生產目標，進而帶動國內車用晶片、記憶體、5G基地台及面板驅動IC等封裝需求大幅上升，營收上升至10.3億美元。

至於排名第四、五的矽品（SPIL）及力成（PTI）營收成長動能較緩，主要原因是2020年第三季後華為禁令的填補效應趨緩及記憶體客戶之產能調整有關，營收分別為8.6及6.5億美元，年增6.4％與3.5％。

(旺報 )