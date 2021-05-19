彰化縣進行級老師都進行線上教學。（彰化縣教育處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣進行級老師都進行線上教學。（彰化縣教育處提供／吳敏菁彰化傳真）

教育處雲端網站，貼出了「宅在家可以拯救全世界」呼應童心的標語。（彰化縣教育處提供／吳敏菁彰化傳真）

教育部宣佈全國學校大停課，採線上教學；傳出有弱勢學生家裡沒平板、沒網路，沒得吃午餐，教育處電話被打爆，彰化縣教育處表示，各校都可以租借平板和網卡，並開設課輔班，已經安置各校700多位學童到校進行課輔學習。

全國停課宣布的緊急，不少孩子早上還哭哭，表示要上學，教育處雲端網站，貼出了「宅在家可以拯救全世界」呼應童心的標語。

這次彰化縣立國中、小共214所學校，還有私立學校等，公布停課措施，不少學生措手不及，有熱心的議員加入急徵平板電腦，教育處表示，去年疫情嚴峻期間，每個各校都已經舉辦過「線上教學防疫演練」，呼籲家裡沒有電腦的小朋友，可以到學校借。

彰化縣教育處表示，昨天全縣兩多所學校總動員都忙到深夜，讓線上教學能夠正常上路；教育處也緊急盤點低收、弱勢小孩，可以到校進行課輔學習，

至於1萬多位經濟弱勢的學童，則比照寒暑假在停課期間發放「幸福餐券」，請廠商配合，學生可以登記領取。

(中時 )