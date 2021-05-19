北市陳姓男子等3人，今年4月在內湖一間飛鏢酒吧飲酒，凌晨2點多，在一處社區前唱歌喧嘩，引起大樓保全規勸要他們降低音量，其中賴姓男子認為保全多管閒事，持折疊刀揮砍，並痛毆保全，士林地檢署認為3人並無致人於死的想法，依傷害罪起訴。

起訴指出，今年4月17日凌晨2點多，陳、賴、方姓男子，步出凌晨內湖一間運動飛鏢酒吧，沿路走到一家連鎖賣場外，杜姓保全規勸他們已經很晚，聲音小一點，但賴姓男子持預藏的折疊刀，刺傷保全腿部，隨即3人聯手痛歐保全。

保全稱，當時在值夜班，遭不明人士攻擊頭部、臉部、肩膀等多處，門牙斷裂，身上多處擦挫傷，檢察官認為，3人臨時起意，並非預謀要3打1，並無妨害公共秩序的構成要件，且為了教訓保全，並非不是要殺害他，全案依傷害罪起訴。

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(中時 )