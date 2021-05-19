國內疫情持續升溫，雙北進入第三級警戒，不少藝人都發文呼籲要落實防疫，非必要不得外出，然而網紅「反骨男孩」成員孫生卻表示「要封城了」，遭網友們狂轟，如今又被抓到口罩沒帶好，疑似成為防疫破口，再度引發爭議，對此，網友也翻出孫生過去曾解釋過原因。

孫生日前在限時動態貼出雙北5/15-5/28進入第三級防疫警戒的公告，並表示：「真的封城了」，遭網友罵翻，怒批她根本是在散播假消息，然而孫生本人似乎不受影響，繼續在IG發出防疫資訊，呼籲粉絲們不要出去亂跑，要好好待在家最安全。

沒想到近日孫生開直播，又被抓包口罩沒有戴好，疑似將口罩反戴，完全沒有任何防疫作用，被轉發到論壇Dcard上引起討論，也有網友替孫生解釋，「因為他的鼻子之前弄完受傷，醫生說口罩硬的那邊不能被壓到。」認為沒有必要這樣獵巫，在疫情高峰期間，每個人的行為都被放大檢視。

孫生因為鼻子曾受傷過，將口罩反戴。（圖/翻攝自反骨男孩IG）

也有網友提出意見，建議他可以先壓好壓條再戴上，就不會壓到受傷的地方，·不然改成戴沒有壓條的立體口罩也可以，不管怎樣都比口罩反戴好，但大部分網友還是一面倒痛批，「無言到不行」、「昨天來我店裡消費，還一直大吼動漫招式，笑爛」、「唉我就不說他去大型娛樂場合幾乎沒戴口罩呢，好幾次看到他口罩放在下巴或是鼻子露出，真的完全是防疫破口」。

(中時新聞網)