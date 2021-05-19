國泰金(2882)總部傳出一名員工確診，國泰金總經理李長庚今在內部給員工的信件中也證實，總公司仁愛大樓3樓一位居家辦公同仁確診，不過，在接獲通報後，即依衛生主管機關及集團防疫作業規範於當晚完成全棟大樓消毒。

國泰金表示，經查該同仁工作性質單純，不會接觸到任何客戶。自5月11日下午起即依公司規定居家辦公，5月14日晚間開始有發燒現象。該同仁於居家辦公之前，進公司均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，並依規定於職場內全程配戴口罩，已做好相關防護措施。

國泰金已通知同樓層工作的同仁及相關接觸者全數先行居家辦公，並將協助安排前述同仁進行核酸檢測，相關費用由公司負擔，且於檢測正常後始進入職場。此外，已請前述同仁務必落實居家辦公盡量不外出，並提供中央疫情指揮中心公布的接觸確診者應注意事項予同仁參考與遵循，每日並將由護理人員或主管關懷同仁的身體健康狀況。

國泰集團5月12日起啟動居家辦公，目前雙北居家辦公的比例已達70％以上，應可避免同仁不幸染疫所造成的影響。此外，新竹以北及宜蘭地區所有業務同仁亦不進入職場，如有需要服務客戶，均已要求配戴口罩做好防護措施。

(時報資訊)