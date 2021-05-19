緯創（3231）旗下緯育有鑑於雙北疫情警戒進入第三級，5人以上的室內聚會暫時都必須停擺。面對這波COVID-19新冠病毒的強勢來襲，實體課程遭嚴重考驗，很多線下轉線上都失敗，緯育營運長黃永鑫強調，很多非傳統學習，是需要超前部屬，才能渡過考驗。

緯創近年來積極衝刺新創事業，緯創副董暨新創事業總經理黃柏漙表示，旗下負責數位學習的緯育，預計2021營收目標要翻倍達4億元。

緯育指出，政府祭出COVID-19三級警戒，對學校、補教及學習培訓產業帶來嚴重考驗，很多補教線下轉線上直播失敗，也面臨停課。多數原因是沒有準備好，不少傳統教學課程、職訓中心正在苦思因應。

緯育TibaMe幾年前更新教學模式，淘汰原先老舊的硬體教學廣播，學生和講師在教室改以軟體Zoom分享畫面上課，學生的畫面不再受講師控制，同步學習性有所提升。加上進入緯育TibaMe就業養成班培訓的學員，每人都可以領取一台專屬學習筆電，並搭配培訓中心的WiFi6高速網路，充分實現無線、行動、雲端學習的便利性。

TibaMe改線上遠距上課、各班級導師上線監聽、監看課程，以確保學員與講師的聲音、畫面、互動都是在最好的狀態下進行，過程遇有問題，導師也會在第一時間跳出來，線上協助學生、講師解決眼前的設備問題等。

至於課程點名部分，TibaMe請學員將與會者名稱設為「座號＋姓名」，線上參與課程的學員有誰一目了然，點名不僅方便，也方便講師和導師抽點同學互動、回答問題。

黃永鑫表示，相信教育可以改變一個人或組織的價值，而科技可以協助讓教育變得更好。

(時報資訊)