惜食廚房今起每天送餐到和平醫院、板橋醫院。（惜食台灣行動協會提供）

惜食廚房今起每天送餐到和平醫院、板橋醫院。（惜食台灣行動協會提供）

新冠肺炎疫情持續擴大，雙北都有醫護人員反應外送員拒送醫院，惜食台灣行動協會結合扶輪社、民代規劃惜食廚房愛心送餐，今（19）日起預計每天送100個便當到和平醫院、50個便當到板橋醫院。在安全第一的前提下，將愛心便當送至醫護人員手中。

全台疫情嚴峻，引發民眾恐慌，北市和平醫院、新北板橋醫院、亞東醫院等，都有醫護人員反應外送員拒送，為此，惜食台灣行動協會理事長簡承盈、國際扶輪3521地區總監馬長生、台北市議員吳沛憶共同商議愛心送餐，希望藉著送餐行動，加上扶輪社的公益呼籲，除支持第一線辛苦防疫的醫護，更為凝聚社會防疫共識、降低恐慌盡心力。

簡承盈表示，防疫需要全民團結，社交距離要保持好，但心理距離需要拉近、互相支持，才能撐過這段艱辛的時期。惜食台灣行動協會建置的惜食廚房所能做的，就是透過送餐行動，表達對醫護的支持與關懷，讓醫護人員更有力量，一起為台灣加油。

簡承盈也特別對所有惜食廚房義工表達感謝，此次送餐挑戰更大、無論是準備便當或送餐，也都做足防疫措施，能在最快時間內啟動，每一個人的無私付出都是關鍵力量。

(中時 )