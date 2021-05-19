苗栗縣政府為應後龍地區出現全縣首個確診案例，將於5月20、21日2天下午1點半至4點半，在後龍鎮復興里籃球場前面空地，設置戶外「新冠肺炎快篩站」，請曾與確診者接觸過或足跡重疊的民眾，即時起至5月20日上午10點前，以電話或網路報名，由衛生局安排接受篩檢。

苗栗縣後龍鎮出現這波疫情首個感染確診者案2011，為讓疫情掌握更快速，找出遺漏的可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，避免疫情擴大，苗栗縣政府決定在後龍鎮復興里籃球場前空地，設置快篩站，提供與案2011確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢，時間為5月20、21日的下午1點半至4點半。

衛生局表示，想要篩檢的民眾，只要提供接觸足跡及個人資料，經衛生局審核TOCC後，即刻安排篩檢時間，篩檢當日，請攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，勿搭乘大眾交通工具，前往篩檢，本次預估篩檢200人次，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。

縣長徐耀昌呼籲，防堵疫情是第一要務，辦理此次快篩是希望能篩出社區潛在的個案，及時阻隔疫情在本縣擴散，希望符合資格民眾能主動前往篩檢，但民眾也不要因內心恐慌就前往篩檢，保留醫療資源量能，讓苗栗成功且漂亮的守住這1波疫情。

(中時 )