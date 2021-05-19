有些人的脾氣很差，一點小事都可以讓他暴跳如雷。星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、白羊座、處女座的女性脾氣最差，如果惹火她，她絕對會百倍奉還，把人罵得一無是處，和她吵架簡直就是找死，所以還是少惹她為妙。

▍1.獅子座

獅子座無論男女脾氣都很火爆，獅子女的渾身上下更是充斥著一股「不要來惹老娘」的氣勢，看到不順眼的事情她就會立刻開罵，讓人完全沒有心理準備。獅子女也知道自己脾氣不好，但就是改不掉，她或許也曾經想要改變，但就是改不掉這個臭脾氣，時間久了也不想改了。只要有人敢和獅子女嗆聲，她們絕對會百倍奉還，把對方罵得一無是處。

▍2.白羊座

白羊女的性格非常易怒，只要有讓她不開心的事情，立刻轉換到大怒神模式，千萬不要盼望白羊女會忍耐，就算是世界末日她們也控制不了自己的脾氣，她們面對自己親近的人更是情緒化，生氣的時候更會失去理智，把所有最傷人的話都說出口，脾氣非常差。

▍3.處女座

處女女看起來很溫和，其實她的脾氣也很暴躁，她們不會在第一時間爆發，通常有令她不愉快的事情發生時，她第一時間會選擇忍耐，直到忍無可忍的時候，她就會徹底大爆炸。處女女生氣的時候非常可怕，完全喪失理智，說出口的話非常狠毒，而且她們觀察力很強，特別知道對方的痛點在哪，就會針對那個點猛攻，和處女女吵架不但傷神更是傷心。

(中時新聞網)