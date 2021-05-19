國民黨中評會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬因罹患肺癌，18日深夜病逝，享壽80歲，他為嘉義市長黃敏惠操盤選戰，險中求勝，黃敏惠19日哽咽表示，很不捨，他是如父如師有智慧的長者。

陳政寬的友人指出，陳政寬近2年罹患肺癌，在台大醫院接受治療，近期病情有變化，18日深夜病逝，享壽80歲，2子1女都隨側在側，因防疫期間，親友正籌辦治喪事宜，不辦公祭。

陳政寬長年擔任國民黨重要職務，歷任嘉義縣、市黨部主委，2005年任嘉義市黨部主委期間，輔選時任立委的黃敏惠競選嘉義市長勝選，翻轉嘉義市長期由黨外黨外及民進黨執政的政局。

2018年陳政寬輔選黃敏惠回鍋再參選嘉義市長，與時任市長涂醒哲、無黨籍蕭淑麗呈現3強鼎立，選戰激烈，最後黃敏惠險勝，陳政寬對國民黨在雲嘉南地區選舉的戰功有目共睹。

黃敏惠表示，接獲噩耗，有一點突然，陳政寬總督導是父親的好友，我自己於1996年與他一起參與國大代表選舉，對我來說，他就是如父如師的長輩，他深入基層，栽培後進，擴展正派善良的力量，就像「桶箍」一樣把我們箍起來。

黃敏惠說，面對市長選舉毫無信心時，他以「民主聖地的定義就是不分藍綠，但要有是非，對的事情要認真做」激勵她及競選團隊，他對嘉義市的期待，我們一定會做好。

(中時 )