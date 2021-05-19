電力供應吃緊，台電一周內兩度跳電，造成部份地區分區供電，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已要求台電維持公定穩定性，相關作為應變措施要及時有效。至於究責部份，羅秉成說，蘇揆已經要求經濟部一周內提出檢討報告，屆時看報告情況處理，現在沒有自請處分的問題存在。

近日氣溫升溫，加上疫情爆發，不少人因停班停課待在家，用電需求大增，導致電力供應吃緊，是否會再度停電備受關注。

羅秉成說，過去一周內兩度跳電，不管是人為疏忽或機具故障，國人都難以接受，蘇貞昌第一時間有掌握電力供應問題跟影響，再度跳電時，則掌握台電對於管理還有電力調度上不足，沒有考慮到旱災及用電量等因素，按照原本規畫發電機組歲修、排修，造成發電量不足。

羅秉成強調，蘇揆已經指示副院長沈榮津、經濟部長王美花，一周內提出台電檢討報告，並要求台電維持供電穩定性，應變措施要及時有效。

針對台電一周內發生兩次大跳電，國民黨立法院黨團日前要求王美花下台負責，羅秉成說，相關究責要看檢討報告處理，現在沒有自請處分的問題存在。

(中時 )