公視兒少節目主持人小兵(左)參與錄製電視教育節目《疫起線上看》。（公視提供）

公視與教育部合製《疫起線上看》播出節目表。（公視提供）

配合教育部18日宣布自5月19日至5月28日全台停課，公視也從19日起於停課期間周一至周五下午1點半至4點半，在公視三台（MOD 98頻道）排播與教育部共同製作的教育節目《疫起線上看》，提供全台中小學學子居家學習不中斷，並安排公視三台網路直播頻道進行同步直播( https：／／pse.is／3dy23b )，四季線上亦會同步播出，或可上「教育雲」( https：／／pse.is／3gnmsl )線上收看。

教育部指出，此一超前部署的安排為因應疫情需要緊急大規模停課時，讓中小學學生仍可居家學習，因此規劃出四大主題類型的電視教學節目，包含「藝術領域」、「綜合活動領域」、「健康與體育領域」、「科技領域」，希望讓防疫過程中達到「防疫不停課、教育不停學」的目標。

公視表示，公視肩負服務公共利益之責，亦保障台灣兒少觀眾收視權益，長期耕耘製播不同類型、符合各年齡層之兒少節目，寓教於樂。因應國家通訊傳播委員會於109年4月17決議疫情如有大規模停課而有電視頻道教學的需求，將徵用「公視3台」辦理電視教學節目製作及託播後，便陸續在109年8月底完成相關節目製作，因此在教育部公布全台停課後，才可迅速調度節目讓學習無縫接軌。

公視與教育部研議後，節目設計以兩種模式呈現，部分由教育部推薦老師協助挑選現有適合學生居家學習之公視電視節目及教育部自製影片，並撰寫引言及延伸思考；另則為挑選公視現有電視節目片段，由教育部推薦各領域優秀老師擔任節目來賓做解說及分享，歡迎家長及同學們多加運用。

(中時 )