雨彈轟炸，北北基發布大雷雨特報。（翻攝自 氣象局）

要下大雨了！中央氣象局於下午1點54分發布基隆市、臺北市、新北市大雷雨即時訊息，雷雨將持續至下午三點止，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，以及低能見度。同時發布北北基、桃園、新竹、宜蘭6縣市大雨特報。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天大臺北、基隆地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。

目前大雷雨示警區域包括：

基隆市 七堵區、暖暖區

臺北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區

新北市 中和區、永和區、新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區

(中時新聞網)