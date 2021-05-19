大陸銀色夫妻檔黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚5年育有一子小海綿，起初常常公開曬恩愛，未料近幾年頻傳婚變，兩人一開始都會闢謠，現在卻悄聲無息，婚姻狀態令外界霧裡看花。有香港知名娛樂記者向黃曉明求證到底有無離婚，黃曉明全說了。

今（19日）有微博博主公開透露，香港知名娛樂記者白露眉一聽到黃曉明、Angelababy鬧婚變的風聲，決定直接向當事人求證，黃曉明被問到敏感問題，不但沒有閃避，還誠懇的回應傳聞絕對不是真的，更斬釘截鐵的說：「我和Baby沒有離婚，連緋聞都沒有和其他女星傳過。」希望白露眉不要跟風聽信假消息。

黃曉明表明沒跟Angelababy離婚，希望大家不要聽信謠言。（圖／微博＠Angelababy）

除此之外，白露眉還表示2019年黃曉明的演藝工作陷入困境，幾乎沒有接到什麼新作品，此時是Angelababy在身旁鼓舞，建議他低價接陸綜《乘風破浪的姐姐2》的主持工作，還大器的讓黃曉明與前女友李菲兒同台，就是希望丈夫能突破事業瓶頸；至於夫妻倆聚少離多的原因，都是因為各自忙於演藝工作，並不是外界謠傳的「外人介入導致婚變」。

正當外界看衰他們的婚姻時，Angelababy率先跟黃曉明告白，表明無論發生什麼事情，都不會離開他，一番真摯的話語頗令人感動。如今白露眉丟直球正面詢問婚變內幕，黃曉明也硬起來否認和Angelababy離婚的謠言，許多網友見狀，紛紛力挺夫妻倆，希望兩人的感情不受假消息影響，也盼外界別再放大檢視別人的家務事。

(中時新聞網)