日前「寵物盲盒」掀起大陸民眾活體快遞等保育觀念的討論後，大陸媒體近日則發現，除了貓狗，鳥類也是常見的寵物，甚至有不少不肖業者公然在淘寶、百度貼吧、閑魚等網路交易平臺發佈販賣訊息，進行大陸保護鳥類非法交易，甚至為了躲避查緝，還使用密語交易，比如以「灰機」，稱呼灰鸚鵡。

彭湃新聞報導，淘寶上有多家店鋪標明出售大陸保護動物。一家店鋪名為「小鳥養殖場」的淘寶店售有，鷯哥幼鳥、八哥鳥幼體會說話、畫眉活物鳥、秀眼鳥、百靈鳥、喜鵲、珊瑚鸚鵡鳥等，其商品封面圖上寫著「什麼鳥都有，聯繫客服」。客服稱，僅支援支付寶交易，看鳥需要加微信。

報導稱，該店鋪客服的微信朋友圈裡，有各種鳥的圖片和價格介紹，包括大陸二級保護動物鷯哥、畫眉、百靈等，「三有」保護動物（即，有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物）八哥、秀眼、喜鵲等。

客服稱，畫眉鳥有兩種價格，4-6個月的普通畫眉是「剛抓回來」。價格300元一隻包郵，精品畫眉是「養熟了，包公包叫。價格450元一隻包郵」。

實際上，除了桃臉牡丹鸚鵡、虎皮鸚鵡、雞尾鸚鵡（即玄鳳鸚鵡）和紅領綠鸚鵡以外，其他鸚鵡都位列《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄一和附錄二，在大陸分別相當於一級保護動物和國家二級保護動物。而紅領綠鸚鵡是大陸本土動物，屬於二級保護動物。也就是說，個人合法養殖的只有桃臉牡丹鸚鵡、虎皮鸚鵡、雞尾鸚鵡。

此外，二手交易平臺閑魚上也有非法交易資訊。在鸚鵡相關用品的評論區，買賣的資訊直接而隱晦地發佈，比如用「灰機」稱呼灰鸚鵡。

「除了這些平臺以外，QQ群和微信群現在賣鳥也比較嚴重，而且很難發現。」 一位從事反盜獵的鳥類保護人士直言，舉報也就是封群，沒太大用。這對鳥販子沒有任何實質性的損害，因為那些「鳥友」也就是他的資源都還在，他完全可以隨時再建一個群。

(中時 )