因應全國升級防疫三級警戒，台中市長盧秀燕19日下午三點將主持中市防疫指揮中心記者會，公布新增5名確診者足跡及出外及公共場所未帶口罩就會開罰。（台中市政府提供）

國內疫情不斷升溫，繼18日新增確診數「＋0」後，20日新增5例確診，包括東海大學、朝陽科大、潭子、沙鹿等5人確診，幸疫調都有國內熱區旅遊史，其中東海大學大一男生和萬華來的朋友吃飯後即發燒經採檢確診；但先前大里確診2例感染源不明的68歲豆漿伯、45歲食品業務檢體送昆陽實驗室證實是偽陽性，已解隔離；台中市政府也將在下午三點記者會公布確診者足跡。

台中新增2名大學生確診，東海大學住校大一學生因曾和萬華來的朋友用餐，18日凌晨高燒到39度緊急救醫採檢確診，目前已收治在負壓隔離病房治療，但因為他是住宿生，所以確診消息傳出後整個宿舍生都相當恐慌。

朝陽大學女學生則是17日因為喉嚨疼痛難耐就醫被確診，校方稍早已經證實學生確診並啟動防疫政策。而19日新增的病例還有潭子、沙鹿有旅遊接觸史的個案，目前都收治在隔離病房，病況穏定。另，稍早傳出平等國小女籃隊47人曾入住萬華一間飯店，今將進行快篩。有關平國國小女籃隊一行人在萬華的相關足跡與疫情調查結果，台中市衛生局將在下午3點防疫會議中回應。

而平等國小女籃隊5月9日至12日代表台中市參加教育部全國國小籃球聯賽，一行47人在上周曾入住萬華一間飯店，其中5人出現症狀，台中市衛生局強調目前並未確診，中由衛生局副局長陳南松率組防疫小組，率領防疫醫療團隊到梨山組成「前進指揮所」，將針對全校師生與相關接觸家長進行快篩。

(中時 )