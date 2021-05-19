又一家產險宣布21日中午起暫停銷售防疫保單 14:102021/05/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣疫情升溫，由於民眾瘋搶防疫保單，泰安產險公司宣布暫停銷售防疫保單。泰安產險表示，因考量防疫以及公司風險胃納，該公司防疫保單收件至5月21日中午12點止。 南山、旺旺等產險持續受理投保 疫情燒 防疫保單熱度增溫 停賣兒照險 新安東京開首槍 (工商 ) #防疫保單 #日中午 #暫停銷售 #泰安產險 #收件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 04:102021/05/18 焦點要聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業 11:122021/05/18 財經 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 上月才認離婚導演老公 《多情城市》女星今宣布好消息 12:042021/05/18 娛樂 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 比特幣狂崩引殺機 道瓊期指大跌300點 美股今晚不妙 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 疫苗來了！台股慘跌惡夢走了 他洩散戶下一步… - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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