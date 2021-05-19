台灣疫情升溫，由於民眾瘋搶防疫保單，泰安產險公司宣布暫停銷售防疫保單。泰安產險表示，因考量防疫以及公司風險胃納，該公司防疫保單收件至5月21日中午12點止。

南山、旺旺等產險持續受理投保 疫情燒 防疫保單熱度增溫
停賣兒照險 新安東京開首槍

(工商 )

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