基隆市長林右昌一早前往仁愛國小巡視，親自查看老師操作狀況。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌一早前往仁愛國小巡視，親自查看老師操作狀況。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情持續升溫，全國各級學校停課，改成線上遠距教學，由於基隆市致力推動智慧教育，盡管停課不到校也能持續學習，市長林右昌一早前往仁愛國小巡視，親自查看老師操作狀況，網路暢通、流量穩定，給予肯定。

全台大停課至5月28日止，雖然訊息來得突然，但基隆的學校卻不慌張，市府表示，基隆已經準備好了。

林右昌19日上午前往仁愛國小視察，看到老師透過Google classroom、教師學習任務設計以非同步方式，讓舞蹈班學生可以觀賞教學影片，進行自我練習，此外，在實地遠距教學上，運用現有教學媒材Google Meet軟體，線上同步視訊，並以錄影方式為孩子複習已制定課表的課程，包括數學、國語等科目。

巡視後，林右昌對於教師能在停課第一天就無縫執行線上教學，給予高度肯定，他說，前年開始市府全力投入資源推動智慧教育，從班班數位化暨校校創客教室等硬體補充，逐步完成校園網路骨幹升級、教師增能與課程發展、學生競賽活動及產學合作等，讓學生不到校也能順利學習。

市府教育處指出，基隆市未在第一時間跟進雙北停課，讓學校爭取更多整備時間，也擬定停課不停學指引供各校參照；在行動載具方面，除調度各校設備供學生借用外，也緊急採購更多設備，確保每一位有需要的孩子都能借用。

教育處進一步說明，在停課前已和全市校長舉行視訊會議，先是備妥通知單，讓家長掌握停課資訊，再要求教師預先規畫教學任務，並執行線上教學演練，確保孩子學習不中斷。

(中時 )