在大聯盟場上有個潛規則，那就是投手在投出0好3壞情況下，對手通常不會咬住下一顆紅中開轟，更不用說在比分已大幅領先之下，而昨天大聯盟就出現了這樣的狀況，當天比賽雙城以4：15大幅度落後，雙城派野手艾斯圖迪歐(Willians Astudillo)登板投球，「賓士哥」墨西迪斯(Yermin Mercedes)逮到對手投出0好3壞，下一球一棒轟出對手紅中「小便球」，這球引來全場極大爭議。

3-0 bomb from Yermin Mercedes off of a position player!



Announcer: “I don’t like it. Up 15-4. I don’t like it”



Guess who does like it? Yermin. Yermin’s wallet. Yermin’s family who gets food put on their table by him. Fans of the Sox. Fans of baseball. pic.twitter.com/01zXiIE6dH — Ben Verlander (@Verly32) May 18, 2021

當時白襪教頭拉魯沙(Tony La Russa)其實就很不高興了，他在記者會上表示，在0好3壞時開轟是一大錯誤，身為總教練的他必須要求墨西迪斯再等一球，很生氣他在此時揮棒。而這一支全壘打也是墨西迪斯本季第6轟，之後在今天比賽墨西迪斯疑似被對手報復，雙城後援杜菲(Tyler Duffey)投出非常接近墨西迪斯屁股位置近身球，接著主審立馬將杜菲驅逐出場。

Twins pitcher Tyler Duffey ejected for throwing behind Yermin Mercedes the day after Mercedes hit a 3-0 home run off of Twins position player Willians Astudillo in the 9th inning of a 16-4 White Sox win pic.twitter.com/cVt1HcOeoP — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 19, 2021

在大聯盟場上互相報復是不少見的事，尤其是互相丟觸身球，或是像違反運動道德、潛規則等行為都可能引發對手不滿，在球隊已經拿下15分情況下墨西迪斯還對野手開轟確實不太對，但杜菲用近身球報復也不是正確的行為，所幸墨西迪斯沒被打中，不然雙方有可能造成板凳清空的更大衝突。

而今天白襪以4：5輸給了雙城，墨西迪斯4打數2安打貢獻1分打點，雙城投手達菲只在7局解決一個出局數就遭到驅逐，目前投手自責分率是4.40。另外說到墨西迪斯今年的表現非常強勢，他共計133個打點擊出49支安打、6發全壘打、貢獻25分打點，打擊率是超高的.368，過去7場24個打數有8安、1轟、4打點，打擊率.333，不過這其中一轟就是違反潛規則所打出的。

(中時新聞網)