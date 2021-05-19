新冠肺炎疫情大爆發，傳出在北市萬華區有一名9歲的確診女童，因為單親媽媽確診送醫，被獨自留在家中，台北市衛生局卻無作為也沒有送餐，消息一出後引發網友熱議，北市議員應曉薇在接到母親電話後，親自到女童家中附近尋找，發現女童因為相當無助，因此正在街上晃，並緊急將女童送往醫院治療。

應曉薇指出，女童的母親11日篩檢確診，15日入住醫院救治，女兒交由姊姊照顧，但姊姊在18日因病情惡化入院插管治療，才會獨留9歲女兒在家中，女童母親哭訴小孩沒人照顧，非常焦急；應曉薇在接獲母親請託後，緊急向衛生局及萬華警分局求助，最後在女童家附近找到她。

應曉薇說，當時女童家中沒有人可以幫忙相當無助，看到大批穿防護衣的人靠近，也擔心嚇到她，並在安撫下穩定女童的情緒；應指出，由於小女孩許多天沒有吃飯，就趕快買麥當勞給她充飢，並協助送往醫院治療。

應曉薇強調，目前小女孩的家門外也已完成清消，請當地的居民不要恐慌，9歲小女孩並不知道自己確診，請里民不要苛責小女孩和家屬。

對此，台北市衛生局表示，小女童在送醫後，希望能和母親同住，在協助下，目前小女童已和母親見面，接下來就會同住一起接受治療。

(中時 )