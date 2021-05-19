疫情警戒進入三級，立法院仍照常開議，民進黨今抨擊藍委「不顧疫情，經濟委員會硬要開會」。對此，國民黨團表示，立法院是因國民黨團堅持，才在本周一停開委員會，進行防疫整備；然而，今天部份委員會外出現媒體群聚，代表立院防疫工作尚未做好，國民黨除要求立院即刻停會強化防意外，更質疑民進黨是為了護航跳電的經濟部長王美花才睜眼說瞎話。

國民黨立院黨團今指出，有媒體報導立院經濟、外交國防委員會的會議室外，出現媒體群聚狀況，這是「三立、自由等綠營打手」見縫插針，惡意栽贓指摘國民黨團造成防疫破口。

國民黨強調，上周六國民黨團已要求立院必須做好防疫規劃再開會，如今立院會議室外出現媒體採訪亂象，代表立院完全没做好防疫準備，國民黨團主張立即停會，以免立法院成為防疫破口。

而根據立法院上周四朝野協商的議事紀錄，當天議程主軸雖是討論憲委員會，但國民黨立院黨團總召費鴻泰發難表示，中央已訂出防疫政策，人數動輒破百人的立法院，確實應思考是否符合規定。他建議，立院應盡快詢問在地主管機關北市府，到底現階段國會該如何運作才符合防疫措施。

對此，主持會議的立法院長游錫堃當下回應，法令解釋只是原則性，雖然有規定不能超過1百人，但總有例外；況且，在「國會自主」原則下，或許能有不同的處理方式，他會再請幕僚單位與疫情指揮中心確認，看能不能取得諒解。

民進黨立委羅致政也主張，百人以下的規定只是原則性，就像學校隨便就超過1百人，但有停課嗎？就連台北市議會也超過1百人，請問有停止運作嗎？

對此，國民黨立委鄭麗文當場表示，立法院會只要有甲級動員，隨便就超過1百位立委出席，「怎麼能因為自己是立委就有不同的規則，集體『逆時中』不好。」聽聞這席話，才讓游錫堃同意若疫情升到第三級，再召集協商討論是否繼續開會。

事後，立法院也在疫情警戒升至第三級後，於上週六再次召開協商，並決議本周一暫停委員會，整備防疫工作。換言之，根據立院議事紀錄，立法院是在國民黨要求下，才做出進一步的防疫工作。

但昨天，民進黨立委郭國文公開抨擊國民黨，疫情嚴峻的此時，已有部份委員會決議防疫優先，但國民黨卻自己要開會，甚至點名擔任財委會召委的藍委賴士葆說「為什麼堅持要開，還連排兩天議程？」

到了今天，民進黨進一步抨擊國民黨不顧疫情，硬要召開經濟委員會。對此，國民黨團強調，這無疑是為了保護王美花，又開始睜眼說瞎話了。

國民黨強調，到底誰沒有做好防疫規劃，請看清楚。昨天蔡英文總統視察疾管局，媒體擠成一團，三立、自由好像都看不到？病毒有AI，是會分藍綠嗎？

國民黨表示，早在上週國民黨已要求立院在做好防疫規劃再進行會議，結果今天有委員會的會議室外出現媒體群聚，代表立院完全没做好防疫準備，黨團主張立即停會，以免立法院成為防疫破口。

(中時 )