國內本土疫情案例暴增，除了輕重症患者湧入醫院外，民眾也排隊要做篩檢，讓醫護人員苦不堪言。國民黨立委林奕華今天呼籲要求中央應以特別預算，補助地方政府設置中、重症患者收治專責醫院及專收輕症患者之集中檢疫所，規畫收治新冠肺炎患者分流機制，避免造成另一波院內群聚感染。

林奕華認為，目前亟需規畫新冠肺炎患者分流機制，每日確診數不斷增加，醫護人力吃緊、病床數嚴重不足，醫療院所已有醫護院內感染，不論一般病患、輕重症或欲篩檢的民眾大量湧入醫院，恐造成醫護人員與醫療院所壓力及工作量負荷過重。

林奕華指出面對醫院已發生院內群聚感染，但民眾又不斷前往醫院進行快篩。若指揮中心再不進行病患分流、設置專責醫院與檢疫所，恐再次造成群聚感染，不但影響非新冠肺炎病患就醫權益，也加重醫護負擔。

林奕華收到醫護人員和病患家屬的陳情，在醫院內做完快篩的民眾，卻和一般病人同在一個空間等候結果，醫院並未規畫等待區或與其他病人收治進行分流，如此一來，各大醫院極有可能爆發更大規模的院內感染。

因此林奕華認為，為守護第一線醫護人員，免於受院內感染之恐懼，奕華要求中央應以特別預算，補助地方政府設置中、重症患者收治專責醫院及專收輕症患者之集中檢疫所。規畫收治新冠肺炎患者分流機制，避免造成另一波院內群聚感染。

(中時 )