施姓男子於於梧棲臉書地方社團貼文，散發「梧棲疫情大爆發」假訊息。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

本土疫情爆發，民眾對於確診者足跡也相當關心，台中41歲施姓男子18日上午6時許於梧棲臉書地方社團貼文，內容指「梧棲疫情可能要大爆發了」、「因為一個賣水果的他有去萬華賣水果回來又沒有戴口罩，又去梧棲好多酒店送水果，已經3個小姐確診了，那個送水果的全家確診而且他兒子還跑去逛東海」等語，文章一出造成店家困擾及網友恐慌。

清水分局員警執行網路巡邏發現後即截圖存證，並由梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組積極偵辦，雖施男約於1小時隨即刪文，但警方即已掌握施男身分進行追查，於18日晚間7時，查獲施男到案說明，全案調查後，依法嫌移送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查。

施男在警訊時表示，由於18日上午上班途中，發現網路訊息新冠肺炎確診者曾前往梧棲區消費，後續導致店內3名小姐確診等文字及照片，在未經求證之下，即貼於梧棲區社群臉書，於1小時經友人告知隨即刪文。

受害店家表示，店內沒有任何員工確診，雖不對施男提告，但希望警方予以查明澄清未確診真相，以避免造店家及員工困擾。

清水分局長張啟祥表示，近日提升疫情警戒，警方全力配合政府各項防疫政策，將持續加強取締各項不法，防堵疫情破口。民眾接獲來源不明或未經證實之疫情訊息，應先求證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例或社會秩序維護法等規定。

(中時 )