疫情持續升溫，台灣工具機暨零組件公會擔憂確診病例持續攀升，恐會衝擊台灣工具機產業生產及接單，業者今年經營恐陷入苦戰。針對會員廠商進行調查，一旦指揮中心發佈警戒升高至第四級，仍有60％受訪者回覆若有生產及交貨的需求，仍需到公司上班；急需交貨，近55％廠商採取部分人員到公司上班。

全台新冠肺炎確診病例持續增加，工具機公會為了解7百多家會員廠商動態，18日第1次針對會員廠商在疫情下的營運狀況調查，回覆廠商85家，19日匯總統計，接受問卷高達98％都是雙北以外廠商，尚未感受到疫情升溫的嚴重性，依據各縣市政府公告警戒級別，81.2％受訪廠商會依現有模式，全體員工到公司上班；採取分流，部分人員到公司上班比例17.6％、全體員工居家工作比重僅1.2％。

被問到指揮中心發佈進入警戒第四級，公司的營運模式，32.9％受訪廠商會配合政策，全面停工，仍有60％受訪廠商仍有生產或交貨需求，仍需到公司上班。政府公告疫情進入第四級警戒，因「急需交貨」可能會採行之工作模式，有10.9％需要全體員工到公司上班；34.5需要員工到公司上班但採分班分組方式，54.5％廠商回覆部分人員到公司上班。

工具機公會詢問會員廠商受疫情衝擊，需要政府協助議題，薪資補貼及營運補貼各佔47.1％。

其中有關營運補助方面，提供營運管銷費用補助，像是水電、租金、稅、薪資、借貸利息、周轉金等，佔比27.8％居冠。提供稅務協助措施：降低或減免營所稅等，佔比22.2％。提供協助遠距辦公之環境建置成本，好比線上會議之軟硬體設備等，佔比22.2％。提供機械設備器具汰換或改善補助，比重11.1％。提供職場防疫設施補貼，例如自動溫體量測儀、職場環境消毒防疫設備等，佔比11.1％。防疫照顧假薪資補貼，為降低產業的衝擊，提供員工有給薪的防疫照顧假，政府補助50％～70％的防疫假期間之薪資補貼，鼓勵企業善盡社會責任之義務，比重為5.5％。

(工商 )