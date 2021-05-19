吳映潔（鬼鬼）化身「鬼鬼姐姐」，為自家YouTube頻道節目《么怪株式會社》辦起〈么怪黑澀會〉出任務大搞小朋友時尚趴；她找來「乾女兒」妞妞、皮梅及「乾弟弟」Mimo助陣。鬼鬼當起孩子王，送禮物、安撫樣樣來，沒想到竟換來乾弟弟「臭屁攻擊」而NG連連！她搬出兩大絕招「陪玩」及「媽媽洗腦光波」，終於馴服這群娃娃兵，鬼鬼苦笑說「比拍床戲還難！這集真的是主持生涯中問難度最高的訪問！」

鬼鬼新節目繼首集扮變裝皇后訪問Drag Queen後，第二集主題嘉賓竟是最難訪的小孩，挑戰當一天時尚保母幫小朋友打造時尚新造型大搞小孩走秀趴！她坦言小時候跟小朋友不投緣，「慢慢年紀越來越長，身邊朋友開始生小孩，我發現自己蠻喜歡跟小朋友玩，而且越來越有耐心，在跟小孩子相處的過程中，發現他們也是無法被定義的一群，也算是『小么怪』的一分子，促使我想做一集節目帶大家一起探究這些『小么怪』！」

她邀來親朋好友的三位小朋友：妞妞、Mimo及皮梅來當座上賓，提早一個月跟這三位小朋友培養感情，「因為我知道小朋友最難訪問的對象，所以找乾女兒妞妞、皮梅以及乾弟弟Mimo來玩，用玩的方式搏感情！像是妞妞會講各種顏色的英文都是我教她，用小老師的姿態跟她們聊天！」此外，鬼鬼還請小朋友的媽媽幫忙，從錄影前在家裡就對他們一直重複講『上節目要聽鬼鬼姐姐的話』，吳映潔笑說：「請媽媽發射『洗腦光波』對她們曉以大義，感覺有效！」

而目前全台防疫升級為三級，讓鬼鬼到5月底的行程都先暫緩，包括每周固定的YouTube頻道會議及拍攝、舞蹈課、表演課、唱歌課都先排開，原定的3場公開活動也都暫延；而難得閒下來的鬼鬼宅在家「耍廢」兼防疫，除了追劇外，也會在家做運動跳有氧操防止發胖；她靠著網購存了很多糧食，光是這兩周的食物費用就花了1萬元，她笑說：「無法出門，很怕沒東西吃，哈哈！」

鬼鬼身穿粉紅連身澎澎裙、綁上啾啾髮髻及雪白長靴，一身兒童台姐姐「標配」造型。( avex taiwan 提供)

當起孩子王帶娃娃兵辦時尚秀大鬧一波。( avex taiwan 提供)

(中時 )