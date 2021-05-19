全台疫情升溫 IKEA宣布調整全台各店營業時間 14:322021/05/19 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IKEA調整營業時間。（IKEA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應全台疫情升溫，IKEA今(19)日宣布，自明（20）日起，全台IKEA六家店及新竹訂購取貨中新，將調整調整營業時間為每日中午12時至晚上9時（原上午10時至晚上10時）；餐廳營業時間為中午12時至晚上8時（原上午9時至晚上9時），預計實施至28日，日後視疫情狀況適時調整。 自本月初IKEA已停止開放全台兒童遊戲區、餐廳加裝隔板、增加消毒頻率等防疫措施，並嚴格落實入店實聯制與測量體溫。 百貨同心防疫 營業時間調整 台南飯店攬客 試營運享優惠 (中時 ) #IKEA #調整 #全台 #營業時間 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 全台大停電，台南市緊急應變，排除路口通號誌停擺與電梯受困案件 03:182021/05/18 社會 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 生活熱門新聞 直播》新增267例本土！全國警戒升三級 陳時中最新說明 - 生活 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 疫情爆、美術館區豪宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會 - 生活 全國升三級警戒 9大防疫措施一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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