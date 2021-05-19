因應全台疫情升溫，IKEA今(19)日宣布，自明（20）日起，全台IKEA六家店及新竹訂購取貨中新，將調整調整營業時間為每日中午12時至晚上9時（原上午10時至晚上10時）；餐廳營業時間為中午12時至晚上8時（原上午9時至晚上9時），預計實施至28日，日後視疫情狀況適時調整。

自本月初IKEA已停止開放全台兒童遊戲區、餐廳加裝隔板、增加消毒頻率等防疫措施，並嚴格落實入店實聯制與測量體溫。

(中時 )