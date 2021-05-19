中央流行疫情指揮中心今天宣布增加267例、彰化28例，全國同步都提升為三級警戒。

彰化再新增28例，其中昨天縣府已經先公布12例，都和葡萄盤商家族的傳播鏈有關，所以今天其實新增16例。

彰化已經設置11個篩檢站，下午3點將進一步公布說明新增確診案例，足跡熱點。陳時中也呼籲，有接觸、有症狀才去做採檢，不然會癱瘓採檢人力，延遲採檢時間，要讓有症狀、有需要即時採檢。

(中時 )