全國增加267例、彰化增加28例 全國三級警戒有接觸有症狀才採檢 14:262021/05/19 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今天宣布增加267例、彰化28例，全國同步都提升為三級警戒。（截圖／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天宣布增加267例、彰化28例，全國同步都提升為三級警戒。 彰化再新增28例，其中昨天縣府已經先公布12例，都和葡萄盤商家族的傳播鏈有關，所以今天其實新增16例。 彰化已經設置11個篩檢站，下午3點將進一步公布說明新增確診案例，足跡熱點。陳時中也呼籲，有接觸、有症狀才去做採檢，不然會癱瘓採檢人力，延遲採檢時間，要讓有症狀、有需要即時採檢。 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 中度社區傳播 必須增加篩檢 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #彰化 #接觸 #症狀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台一周內停電兩次 蔡總統：重新檢視全國電力調度規劃 12:292021/05/18 政治 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 生活熱門新聞 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 台北榮總手術室1名清潔工染疫 匡列6人採檢陰性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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